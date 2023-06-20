"Заняли рубеж": режиссер Олег Сенцов сумел выбраться из подбитого бронеавтомобиля (фото)

Украинский кинорежиссер, защищающий Украину, отметил, что Силам обороны удалось занять новые позиции. Но без потерь, к сожалению, не обошлось.

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Украинский режиссер Олег Сенцов, который воюет в рядах ВСУ, 20 июня рассказал об очередном трудном дне украинского контрнаступления, во время которого его бронемашина была подбита, но экипажу все же удалось выбраться. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.

Боец ВСУ отметил, что Силам обороны Украины удалось занять новые позиции. Но без потерь, к сожалению, не обошлось.

"Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери, — написал он. — Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезть".

Олег Сенцов Фото: Facebook

В конце января сообщалось, что сын Олега Сенцова получил украинское гражданство. Информация о рождении четвертого ребенка украинского режиссера появилась в начале декабря 2022. По словам матери ребенка Вероники Вельч, у сына теперь двойное гражданство — и США, и Украины.

Также сообщалось, что директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч и Олег Сенцов узаконили свои отношения летом 2022. Сенцову пришлось для этой цели прямо с передовой лететь в Соединенные Штаты.

Напомним, что ВСУ "затрофеили" танк Т-80 и применяют его против оккупантов на передовой в Бахмуте. Бойцы ВСУ ведут огонь по позициям российских войск из советской бронетехники в районе передовой линии в Донецкой области.