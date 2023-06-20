ВСУ "затрофеили" танк Т-80 и применяют его против оккупантов в Бахмуте (фото)

Украинские защитники ведут огонь по российским позициям из бронетехники советской разработки в районе передовой линии в Донецкой области.

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Трофейный танк Т-80 российских войск, который оказался в распоряжении украинских сил в начале войны, доказывает свою эффективность в борьбе против российских оккупантов в Бахмуте. Об этом сообщает Sky News.

Украинские защитники ведут огонь по российским позициям из советского Т-80 в районе передовой линии в Донецкой области.

Напомним, что Дания одобрила шестилетний пакет военной помощи Украине, куда войдут танки Leopard и гаубицы Caesar. Пакет военной помощи рассчитан на период 2023-2028 гг. Более того, Копенгаген согласился поучаствовать в авиакоалиции — и поставлять Киеву истребители F-16.

Трофейный Т-80 Трофейный Т-80 Трофейный Т-80

Но все же, по оценкам Госдепартамента, поставка боевой авиации Киеву растянется на месяцы. Представитель Госдепа Стэн Браун считает, что поставки самолетов должно проходить в несколько этапов. Вначале понадобится выдать лицензии на обучение украинских пилотов, а дальше — определить, будут ли самолеты переданы третьей стороной или как-либо иначе.

К тому же, Украина ведет переговоры по производству вооружений на своей территории. Сергей Боев из Миневроинтеграции объяснил, что Украина находится в переговорах с партнерами о производстве БПЛА. Представитель Киева выражает уверенность в том, что в течение следующих нескольких месяцев контракты будут согласованы.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили уже седьмой за текущий месяц российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". По данным командования, технику российских войск "отминусовали" бойцы подразделения зенитных ракетных войск.