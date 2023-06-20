Ожидаются контракты: Киев ведет переговоры по производству оружия на своей территории, – СМИ

По словам Сергея Боева из Миневроинтеграции, Украина проводит очень детальные дискуссии с партнерами. Речь идет также о производстве БПЛА.

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Украина ведет переговоры с западными оружейными производителями по увеличению производства оружия на его территории. Об этом сообщает Reuters.

По словам Сергея Боева, заместителя Министерства по европейской интеграции, Украина ведет очень детальные дискуссии.

"Мы ведем с ними очень детальные дискуссии. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев", — сказал Боев.

Отмечается, что привлечение иностранных оборонных фирм производить оружие в Украине должно позволить Киеву более эффективно удовлетворять собственные потребности. Кроме того, это позволит создать дополнительные рабочие места внутри страны, а также развивать свою оборонную промышленность для глобального рынка.

Боев добавил, что для будущего сдерживания агрессии Украине необходима мощная оборонная промышленность и армия, поэтому международные партнеры уже сейчас приезжают в Украину для налаживания производства.

"Мы обсуждаем разные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы прийти, инвестировать и производить беспилотники", — сказал Боев.

Переговоры по производству БПЛА в Украине могут продолжаться дольше, но Боев считает, что это будет эффективным способом извлечь выгоду из имеющегося опыта украинских специалистов. Неназванный источник в европейской оборонной промышленности говорит, что правила ЕС и стандарты их тестирования могут усложнить выход на украинский рынок для производства. На это Боев говорит, что правительство готово поддерживать компании-инвесторы.

Напомним, 30 мая Владимир Зеленский заявил, что в Украине откроется офис компания BAE Systems, которая в дальнейшем планирует открыть производство на украинской территории.

Также 19 июня в Lockheed Martin заявили о готовности поставлять и модернизировать Украину истребители F-16, если будут такие договоренности между правительствами.