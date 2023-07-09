"Враг в обороне": ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, — Маляр

Заместительница главы Минобороны доложила, что на востоке и юге продолжаются горячие бои. Анна Маляр проинформировала, что ВС РФ пытаются наступать в Донецкой области.

Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на восточном и южном фронтах. Об этом известно из поста, обнародованного в Telegram 9 июля.

На востоке продолжаются горячие бои. Враг наступает на Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. Серьезных изменений ситуация там, по словам Маляр, не претерпела.

"На Бахмутском направлении враг в обороне. На южном фланге есть определенное продвижение наших войск. На северном фланге бои без изменения положений", — рассказала заместительница министра.

Чиновница отметила, что горячие бои продолжаются и на юге страны. В частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях наступают ВСУ.

"Продолжается процесс закрепления на достигнутых рубежах. Наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, в готовности к продолжению наступательных действий", — объяснила Маляр.

Представительница Минобороны добавила, что продолжается "активная работа" Сил обороны Таврического направления.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов получил контузию в бою. Он снял видеообращение, в котором сообщил о завершении битвы за важный для контрнаступления ВСУ рубеж. По его словам, трое защитников получили ранения.

9 июля в ВСУ показали уничтожение редкого российского РЛС "Зоопарк". Бойцы обнаружили комплекс на южном направлении с помощью разведывательного дрона.