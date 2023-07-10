В Минобороны анонсировали украинскую станцию радиоэлектронной разведки "Інгул" (видео)

Глава Минобороны сравнил новую станцию РЭР с известным комплексом "Кольчуга". В ходе испытаний было установлено, что РПС-7 "Інгул" может "видеть" самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 на расстоянии 250 км.

Министр обороны Украины Алексей Резников 9 июля рассказал о новой мобильной станции радиоэлектронной разведки (РЭР) украинского производства РПС-7 "Інгул", которая в настоящее время проходит испытание в одном из подразделений Сил обороны. По его словам, станция способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии. Соответствующее видео опубликовано в Twitter главы Минобороны.

Резников отметил, что такие станции нужны украинским артиллеристам для выявления вражеской техники, которые сначала преследуют противника, а затем наносят огневое поражение определенными средствами. В этом им поможет легкая и компактная РПС-7 "Інгул", которая, по словам министра, является уменьшенным аналогом известной станции "Кольчуга".

"Інгул" — это как раз очень компактная, легкая конструкция, такая "мини-кольчуга". Поэтому я убежден, что такие мобильные комплексы очень нужны Силам обороны в принципе", — сказал Резников.

Министр пояснил, что сейчас станция РЭР проходит испытания, прежде чем она будет официально поставлена на вооружение армии Украины.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим уже официальный отчет бригады, которая будет применять "Інгул", будет поставлена на вооружение, согласно всем нормам и процедурам. После чего можем смело на контрактной основе обеспечивать ими Вооруженные силы Украины", — заявил Резников, подчеркнув при этом, что опытный образец был создан не за государственные деньги.

Характеристики РПС-7 "Інгул"

На данный момент технические характеристики комплекса не раскрываются. Из опубликованного видео можно узнать, что РПС-7 "Інгул" заметил самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 на расстоянии 250 км. Также комплекс сумел зафиксировать самолет Ил-22, работу ЗРК "Оса" и "Тор", а также работу радиолокационной станции "Зоопарк" — такие РЛС россияне используют в Украине.

Кроме того станция засекала работу тактической авиации россиян в условиях подавления GPS-сигналов.

Обозреватели "Милитарного" для сравнения напомнили, что, например, станция "Пластун-РП-3000" способна засекать цели на расстоянии до 15 км, при этом новая станция оснащена более низкой мачтой.

Напомним, на южном направлении украинские бойцы обнаружили с помощью БПЛА, а затем уничтожили редкий радиолокационный комплекс 1Л219 "Зоопарк" россиян. РЛС двигалась на открытом пространстве, поэтому ее без труда засекли украинские защитники.