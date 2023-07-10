В США отрицают свое участие в возвращении командиров обороны Мариуполя: какой мотив у Эрдогана

По словам советника Белого дома Джейка Салливана, на вопросы по этой теме могут ответить турецкие представители, которые и занимались переговорами с украинской стороной.

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на новость о том, что из Турции отпустили командиров "Азова" и 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые обороняли завод "Азовсталь" в Мариуполе. Советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан во время брифинга 10 июля заявил, что Вашингтон не имеет к этому отношения.

По его словам, в Белом доме не знают, какие мотивы преследовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда принимал решение освободить украинцев, которые должны были находиться на территории страны до окончания войны.

На этот вопрос, как отмечает Джейк Салливан, может ответить исключительно турецкий глава государства, но Вашингтон не принимал никакого участия в этих переговорах.

"Мы не участвовали в этом и не в состоянии на самом деле комментировать, чего Эрдоган пытался достичь этим", — говорится в сообщении.

При этом, в США отметили, что реакция украинского народа на возвращение командиров обороны Мариуполя была радостной и эмоциональной, что о многом говорит.

В Российской Федерации уже успели отреагировать и заявить, что их в очередной раз обманули. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал возвращение командиров "Азова" нарушением договоренностей и связал это якобы с провалами контрнаступления, но никаких доказательств не предоставил.

Возвращение командиров обороны Мариуполя: подробности

Напомним, утром 8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что из Турции в Украину возвращаются командиры защитников Мариуполя. Это произошло в ходе его личных переговоров с Реджепом Тайипом Эдоганом.

Уже вечером того же дня они вместе с бойцами пересекли украинскую границу и посетили Львов. В ходе общения с журналистами они рассказали о планах на будущее.