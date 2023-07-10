Уничтожили 24 ЗРК и освободили новые территории: в Минобороны подвели итоги недели контрнаступления

Силы обороны в течение недели освободили на востоке 4 кв. километра территории, а также 10,2 кв. километра на юге. Заместительница министра Анна Маляр подтвердила, что украинские войска держат Бахмут под огневым контролем.

В Минобороны рассказали об успехах Сил обороны Украины за прошедшую неделю. Об этом известно из поста заместительницы министра обороны Анны Маляр, опубликованного в соцсетях 10 июля.

По данным министерства, в течение недели ВС РФ нанесли 39 ракетных и 334 авиационных ударов по территории Украины. Площадь освобожденных земель на востоке страны увеличилась на 4 кв. километра и составляет теперь 24 кв. километра. Такого результата воины добились, выравнивая линию фронта и улучшая тактическое положение.

"В общем, на Восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировано увеличение количества обстрелов до 7184. Противник использовал по нам 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов", — отметила Маляр.

На юге страны площадь освобожденных территорий выросла на 10,2 кв. километра и составляет уже 168,6 кв. километров. В течение недели защитники наступали на определенных участках фронта и продвинулись вглубь от линии обороны.

"В общем, на Таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4318 вражеских обстрелов", — добавила заместительница министра.

Украинские бойцы также атаковали вражеские позиции на прошлой неделе. В частности, по данным Минобороны, защитникам удалось нанести удары:

по районам сосредоточения личного состава ВС РФ;

по 8 пунктам управления;

по 17 станциям РЭБ;

по 11 складам боеприпасов врага.

Также защитники уничтожили 24 вражеских ЗРК и 39 из 67 беспилотников типа Shahed-131/136.

Анна Маляр о ситуации в Бахмуте

Также заместительница министра обороны Анна Маляр прокомментировала бои за Бахмут в Донецкой области. Она подтвердила, что защитники несколько дней держат в городе под огневым контролем входы, выходы и перемещения российских оккупантов.

"Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", — подчеркнула чиновница.

Напомним, 10 июля командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские захватчики оказались в ловушке на Бахмутском направлении. По его словам, "город берется под огневой контроль".

Ранее, 9 июля, заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что на южном фланге на Бахмутском направлении продвинулись украинские войска. Оккупанты, по ее данным, оборонялись.