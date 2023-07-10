Вместо членства: Столтенберг рассказал, что НАТО предложит Украине на саммите в Вильнюсе (видео)

Украину не примут в НАТО, следует из заявлений главы Альянса. Однако ей предложат кое-что, что должно помочь выстоять против нападения России.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сообщил о плане, который будет предложен Украине во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля. Речь пойдет не о вступлении, а об улучшении военных сил. Информация прозвучала во время онлайн-трансляции пресс-конференции, которая состоялась сразу по прибытию чиновника в Литву.

Глава Североатлантического альянса заявил, что Украина получит "многолетний пакет помощи от НАТО". Содержимое пакета — средства, которые переведут ВСУ с советского оружия на стандарты альянса. Благодаря этому они "дадут возможность соответствовать уровню союзников".

Отметим, Столтенберг прибыл в Вильнюс накануне саммита стран-членов НАТО. Первое публичное выступление состоялось совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

В официальном Twitter Альянса приводят один из тезисов генсека: во время саммита наработают новые шаги для "посыла безопасности и обороны". При этом станет понятно, что будут защищать "каждый дюйм" территории страны, которые являются членами НАТО.

Йенс Столтеберг и Гитанас Наусед — в Вильнюсе

Также во время выступления генсека НАТО прозвучало еще одно заявление: утверждается, что для Украины отменили ПДЧ — то есть вступление состоится без выполнения некоторой обязательной программы.

Отметим, в Офисе президента Зеленского опубликовали официальные ожидания от саммита в Вильнюсе. В частности, глава Офиса Андрей Ермак пояснил, что есть надежда на четкие ответы на стремления Украины. В свою очередь советник Офиса Михаил Подоляк подтвердил, что члены саммита должны окончательно убедиться, что альтернативы для вступления Украины — нет.

Напоминаем, за несколько недель до собрания в Вильнюсе президент Зеленский посетил ряд стран Европы: в каждой говорил о вступлении Украины в НАТО и о повышении обороноспособности.

По итогам визита в Турцию стало известно о возвращении в Украину командиров, пленных во время обороны Мариуполя. Кроме того, президент Реджеп Эрдоган официально поддержал возможность вступления Украины в Альянс.

Также состоялись визиты в ряд центральноевропейских стран. В Чехии удалось договориться об очередной партии военной помощи: в Украину поступят вертолеты, а пилоты начнут обучение на симуляторах, в Словакии — заключен контракт на производство и поставку САУ Zuzana 2, в Болгарии есть предварительная договоренность о поставках ядерных реакторов.