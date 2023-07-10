Удар ВС РФ по Орехову во время раздачи гуманитарной помощи: в ООН отреагировали (фото)

Российские военные ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу, когда там раздавали "гуманитарку" мирным жителям. В ООН требуют расследования.

Утром 10 июля ВС РФ нанесли удар авиабомбой по городу Орехов в Запорожской области. В момент вражеской атаки мирные жители получали гуманитарную помощь. Трагедию прокомментировала представительница Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Дениз Браун.

"Через 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжают гибнуть и получать ранения мирные жители. Как сообщается, вчера во время еще одного удара погибли и были ранены несколько гражданских лиц при получении гуманитарной помощи в прифронтовом городе Орехов Запорожской области. Пункт распределения воды, который был установлен и обслуживался партнером Гуманитарного фонда ООН для Украины, также был разрушен во время удара", — проинформировала Браун.

Координатор по гуманитарным вопросам в Украине подчеркнула, что жители города живут под постоянными обстрелами и ударами "много месяцев". Она рассказала, что бывала в Орехове на Рождество и общалась с местными, вынужденными проводить большую часть времени в укрытиях.

"Как я уже говорила много раз и продолжу говорить, международным гуманитарным правом четко предусмотрено, что гражданские жители, гражданская инфраструктура и гуманитарные активы должны быть защищены. И должно быть проведено расследование таких нарушений", — заявила Браун.

Представительница ООН отметила, что украинцы сейчас нуждаются в поддержке "больше, чем когда-либо". Также она заверила, что Управление по координации гуманитарных вопросов будет продолжать оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

ВС РФ ударили авиабомбой по гражданским в Орехове: под завалами еще есть люди

По состоянию на вечер 10 июля аварийно-спасательные работы в городе Орехов продолжаются. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что под завалами могут находиться еще три человека.

По данным спасателей, в результате атаки ВС РФ погибли четыре человека, еще 11 — ранены. На месте трагедии работают пять единиц техники и 17 сотрудников ГСЧС.

Напомним, российская авиабомба утром 10 июля почти полностью разрушила здание школы в Орехове.

Недавно заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин обнародовал кадры с южного направления. Там российский оккупант сдался дрону, но подорвался на мине, идя в высокой траве.