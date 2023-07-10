Защита военных грузов: Австралия отправит самолет-разведчик E-7A Wedgetail для Украины (фото)

По словам австралийского премьера Энтони Албаниза, самолет поможет защитить международные логистические узлы, что "необходимо для продолжения военной и гуманитарной поддержки народа Украины".

Австралия направит в Германию разведывательный самолет Королевских ВВС, чтобы поддержать Украину. Воздушное судно будет защищать гуманитарные и военные грузы для Киева, передает Reuters.

10 июля на пресс-конференции в Берлине с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца австралийский премьер-министр Энтони Албениз заявил, что развертывание самолета E-7A Wedgetail запланировано в течение полугода. Ко всему прочему, будет направлена команда из 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала.

Албаниз сказал, что таким образом Зеленый континент демонстрирует свою приверженность поддержанию международного порядка, основанного на установленных правилах. Самолет поможет защитить международные логистические узлы, что "необходимо для продолжения военной и гуманитарной поддержки народа Украины".

По словам австралийского премьера, это и военный и символический вклад — обязательство Австралии "делать, что в ее силах, чтобы обеспечить соответствующими ресурсами" и расширить поддержку Украины.

Вместе с тем упомянутый самолет-разведчик не будет действовать в воздушном пространстве ни Украины, ни РФ, ни Беларуси.

По информации армии Австралии, Wedgetail комплектуется несколькими радарами, в том числе и дальнего наблюдения, тактическими системами голосовой связи и передачи данных в целях раннего предупреждения и управления с воздуха.

В Берлине представитель Австралии также подписал соглашение о поставке Германии более 100 бронетранспортеров Boxer австралийского производства. Это одна из крупнейших сделок Канберры по экспорту оборонной продукции.

E-7A Wedgetail

Самолет раннего предупреждения Boeing 737 AEW&C на базе Boeing 737 Next Generation разрабатывался для Королевских австралийских ВВС (RAAF) в рамках "Проекта Wedgetail".

Разведывательный самолет E-7 Wedgetail Разведывательный самолет E-7 Wedgetail

E-7A Wedgetail находится на вооружении турецкой армии (в рамках проекта "Мирный орел"), армиии Южной Кореи (проект "Глаз мира") и Великобритании (Wedgetail AEW1). В апреле прошлого года стало известно, что к 2027 году США собираются заменить разведывательными самолетами серии E-7 более ранние версию E-3.

Напомним, что Россия готовит провокации к саммиту НАТО в виде ракет на Львов и Киев. Стратегического наступления со стороны РФ во время саммита НАТО не предвидится, но, по мнению военного эксперта Павла Нарожного, западные регионы Украины стать мишенями для демонстрационных ракетных ударов.

Также сообщалось, что в ООН выступили с заявлением после удара российских войск по Орехову во время раздачи гуманитарной помощи.