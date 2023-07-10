Гарантий безопасности не будет: НАТО не защитит Украину от ядерного удара, — Портников (видео)

По словам журналиста Виталия Портникова, война может затянуться на десятилетия. Спасти Украину может лишь вступление в НАТО.

НАТО еще не предоставило никаких гарантий безопасности Украине, которые могли бы защитить страну от применения Россией ядерного оружия. Такие гарантии могут появиться лишь после приглашения в Альянс. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников в интервью "Главред".

Портников навел пример Израиля. По его словам, предоставление Украине вооружений и финансовой поддержки – это не израильская модель. Так, соотношение сил у Израиля и его стран-противников совершенно отличается от соотношения сил Украины и России. Более того, США помогли Израилю подписать мирное соглашение с Египтом.

По словам Портникова, подобное мирное соглашение Украины с РФ невозможно до восстановления границ 1991-го года.

"Но поскольку сейчас никто об этом не говорит, и мы понимаем, что Россия Путина — это не Египет Анвара Садата, то и такая формула гарантии безопасности — это, скорее, формула "воюйте, сколько у вас хватит сил", чем реальная гарантия безопасности", — сказал журналист.

По его мнению, война может затянуться на десятилетия. Спасти Украину может лишь вступление в НАТО.

" Это — главная цель сохранения украинского государства на политической карте мира, сохранение его населения и возможность восстановления экономики и демографического восстановления в течение следующего десятилетия", — сказал Портников.

Виталий Портников о гарантиях безопасности для Украине (смотреть с 04:40)

Напомним, что генсек НАТО Столтенберг рассказал, что НАТО предложит Украине на саммите в Вильнюсе. Украину не примут в НАТО, следует из заявлений главы Альянса. Однако ей предложат кое-что, что должно помочь выстоять против нападения России.

Также британский военный аналитик рассказал, что в НАТО по-разному видят окончание войны в Украине. Он отметил, что Польша и страны Балтии хотят, чтобы Украина была как можно скорее принята в НАТО. Тогда как США и Германия хотят замедлить этот процесс.