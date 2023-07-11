"Крайне опасны": РФ использует под Купянском снаряды с флешеттами, – СМИ (фото)

Применение в гражданской застройке боеприпасов, начиненными металлическими дротиками, запрещено международными конвенциями и является военным преступлением.

Вооруженные силы Российской Федерации применяют в селах Харьковской области боеприпасы с флешеттами. Об этом написал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале 10 июня.

"Российские оккупанты начали обстреливать села рядом с Купянском снарядами, начиненными такими дротиками. Они называются флешетты", — написал журналист.

Андрей Цаплиенко также поделился снимком из-под Купянска, который ему прислал подписчик. Как отмечает журналист, использование подобных снарядов считается военным преступлением.

Флешетты, найденные под Купянском Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

"Боеприпасы с флешеттами международные конвенции запрещают использовать в гражданской застройке, поскольку они крайне опасны для мирных жителей", — отметил Андрей Цаплиенко.

Применение снарядов с флешеттами в Украине: что известно

В апреле 2022 года издание The Guardian сообщило, что судмедэксперты обнаружили в телах, найденных в братских могилах Бучи, металлические дротики из снарядов, редко используемых в современных войнах.

Сообщалось, что что десятки мирных жителей погибли из-за попаданий флешетт. По словам экспертов по оружию, подобные боеприпасы широко использовались во время Первой мировой войны.

"Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин, как и другие мои коллеги в этом регионе", — отметил украинский судмедэксперт Владислав Пировский.

Напомним, что 19 июня стало известно, что саперы обнаружили склад боеприпасов ВС РФ в здании школы в одном из населенных пунктов Харьковской области. Пригодные для использования снаряды были переданы военнослужащим ВСУ.

Ранее, 9 мая, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские оккупанты нарушили все возможные законы ведения войны, и в частности относительно применения запрещенных фосфорных боеприпасов.