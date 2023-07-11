Ночная атака "Шахедов": взрывы в Одессе и работа ПВО в Киеве (фото)

По информации столичной ОВА, запускались иранские дроны с Краснодарского края, но им не удалось достигнуть цели и силы ПВО их уничтожили. В Одесской области также были слышны взрывы.

В ночь с понедельника на вторник российские оккупанты снова атаковали мирные украинские города. В частности от иранских БПЛА могла пострадать столица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации 11 июля.

По имеющейся информации, россияне запустили на Киев дроны-камикадзе Shahed, однако безуспешно. Украинские силы ПВО справились с враждебными целями и ликвидировали их.

При этом, запускали БПЛА с южного направления, вероятнее всего речь идет про Краснодарский край Российской Федерации.

"Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова благодарим ПВО за отличную работу", — говорится в сообщении.

Примечательно, что это была уже вторая атака на Киев с начала месяца, как отметил начальник КГВА Сергей Попко.

В полиции также показали, к чему привела ночная атака "шахедов" на Киевскую область. Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов отметил, что обломки вражеских дронов повредили дома местных жителей, выбили окна, а также загорелась трава. К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака на Одессу и область: что известно

По информации СМИ, иранские беспилотники также "посетили" Одесскую область. После того, как была объявлена воздушная тревога, начали звучать громкие взрывы и работать ПВО.

"В Одесском районе были слышны взрывы", — говорится в сообщении издания "Суспiльне".

Предположительно, это была работа ПВО и обошлось без последствий.

Всего тревога в Одесской области длилась полтора часа и закончилась в 4:10.

Угроза обстрела существовала и для других областей, но обошлось без инцидентов.

Напомним, 10 июля сообщалось, что количество жертв авиаудара РФ по Орехову увеличилось до 10 человек. Спасатели завершили поисковые работы менее чем за сутки. Под обломками здания, в котором раздавали воду и гуманитарную помощь, обнаружили новые тела погибших людей.