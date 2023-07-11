Мобилизация в Украине: почему на фронт можно попасть и без боевого опыта

Граждане Украины, которые ранее не служили в армии, обязаны пройти обучение в специализированных учебных центрах.

В Украине существует законодательство, которое устанавливает процедуру мобилизации для граждан, которые не служили в армии по призыву. Однако, перед отправкой в воинскую часть, такие лица обязаны пройти обязательную подготовку, которая продолжается от 7 до 20 дней. Об этом сообщила юрист Татьяна Козян на сайте одной из украинских адвокатских компаний.

В соответствии с законодательством Украины, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут подлежать мобилизации, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены законом. Лица, которые не прошли срочную службу в армии, не являются исключением из этого правила.

"Такие лица составляют так называемый общественный резерв — людей, которые можно привлечь к комплектованию ВСУ, а также других военных формирований, поскольку у них нет ограничений по возрасту и состоянию здоровья", — сказано в статье.

По словам защитницы, граждане, которые ранее не служили в армии, обязаны пройти обучение в специализированных учебных центрах.

"Только после этого должно происходить отправление в воинские части", — написала Козян.

В условиях военного положения в Украине были введены ограничения на сроки подготовки для сержантского и рядового состава, предусмотренные учебными центрами. Варьируясь от 7 до 20 дней, длительность подготовки зависит от конкретной специальности.

Кроме того, действующее законодательство ясно указывает, что подготовка должна проводиться без ущерба для качества обучения. В связи с этим, строго запрещается направлять на фронт мобилизованных граждан без опыта службы и без предварительной подготовки.

Напомним, адвокат Роман Симутин объяснил внесенную парламентариями правку о предоставлении отсрочки от призыва.

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