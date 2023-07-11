ВСУ за 5 недель освободили столько территорий, сколько РФ захватила за полгода, — ISW

По данным аналитиков, на фронте задействовано три направления: Бахмутское, Мелитопольское и Бердянское. На всех украинские защитники имеют успехи.

Украинским военным за 5 недель наступательных действий удалось освободить столько территорий, сколько Российская Федерация захватила за последние полгода. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 10 июля.

Сейчас контрнаступление проходит на трех основных направлениях фронта, как отмечали ранее в Силах обороны. Речь идет о Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском.

Аналитики из ISW также решили провести собственный подсчет данных о местности и насчитали с начала украинского контрнаступления примерно 253 квадратных километра территории, которая вновь перешла под украинский контроль.

Этот отчет слегка отличается от официальных сводок Генштаба и в ISW отмечают, что связано это с тем, что Украина "иначе рассчитывала свой первоначальный контроль над территорией". По словам экспертов, они в своих подсчетах взяли за основу принцип "яблоки к яблокам" и сравнили достижения войск ВСУ и ВС РФ.

"Российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем театре военных действий с 1 января (2023 года, — Ред.). За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев", — говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним, 10 июля сообщалось, что украинские бойцы верят в успешное контрнаступление и в освобождение Крымского полуострова в ближайшее время. В интервью британским журналистам ВСУ отметили, что непробиваемая линия обороны российских оккупантов — полная чушь.