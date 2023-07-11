"Произойдет шокирующий инцидент": сестра Ким Чен Ына угрожает США из-за "шпионажа"

Ким Е Чжон заявила, что в КНДР отогнали американский самолет-разведчик. По ее словам, силам США "будет очень тяжело бежать", если такие случаи будут повторяться.

Сестра руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына предупредила Соединенные Штаты Америки о "шокирующих" последствиях, обвиняя США в разведывательной деятельности. Об этом пишет The Guardian 11 июля.

Ким Е Чжон утверждает, что 10 июля военные самолеты Пхеньяна отогнали американский самолет-разведчик, пролетавший над близлежащими водами. Сестра северокорейского лидера решила предостеречь США от подобных действий.

"Произойдет шокирующий инцидент в долгосрочной перспективе на 20-40-километровом участке, на котором американские самолеты-шпионы обычно вторгаются в небо над экономической водной зоной Северной Кореи", — заявила Ким Е Чжон.

Ким Е Чжон также добавила, что активизация разведывательной деятельности США является посягательством на суверенитет КНДР и что силам США "будет очень тяжело бежать", если они продолжатся.

Как отмечают журналисты, ранее в Северной Корее уже прибегали к угрозам, однако последнее заявление было сделано после "периода повышенной враждебности", связанного с серией ракетных испытаний Северной Кореи в начале 2023 года.

При этом в США и Южной Корее отвергают обвинения КНДР. Представитель Госдепартамента США призвал Пхеньян воздержаться от "эскалации действий" и заняться дипломатией.

Ранее, 1 мая, Ким Е Чжон раскритиковала президента США Джо Байдена, назвав его "пожилым человеком без будущего", и пообещала решительнее прибегать к праву своей страны на самозащиту в ответ на ядерное соглашение между Вашингтоном и Сеулом.

Напомним, что 10 июля Osint-аналитик обратил внимание, что расчет украинских РСЗО использует боеприпасы производства Северной Кореи. В кадр репортеров попали 122-мм боеприпасы к реактивным системам, на который нанесена маркировка, похожая северокорейскую.