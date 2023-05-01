"Пожилой человек без будущего": сестра Ким Чен Ына ответила на слова Байдена о "конце режима"

Представительница Пхеньяна Ким Е Чжон, заведующая в КНДР внешней политикой, пообещала решительнее прибегать к праву своей страны на самозащиту в ответ на ядерное соглашение между Вашингтоном и Сеулом.

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Ким Е Чжон, сестра и ближайшая сподвижница северокорейского кормчего Ким Чен Ына, раскритиковала президента США Джо Байдена, назвав его "пожилым человеком без будущего". Об этом сообщает The Mirror.

"Мы не можем игнорировать то обстоятельство, что руководитель вражеского государства официально и лично использует термин "конец режима" перед лицом всего мира", — заявила Ким Е Чжон, которая занимается в КНДР внешнеполитической повесткой.

Во время недавней встречи представителей США и Южной Кореи было объявлено о договоренностях, призванных защитить Сеул от потенциальных ядерных угроз со стороны КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обсудил с представителями Белого дома договоренности, по которым США будут обязаны вмешаться в случае угрозы атаки. В качестве упреждающих мер говорилось о размещении ядерных установок на территории Южной Кореи.

Однако на соглашение, получившее название "Вашингтонской декларацией", руководство Северной Кореи решительно возмутилось. Такой шаг был назвал враждебным и агрессивным, а Байдена раскритиковали за "безответственную смелость".

"Чем больше враги готовы к ядерным учениям и чем больше ядерного оружия развертывается вблизи Корейского полуострова, тем решительнее мы будем прибегать к нашему праву на самозащиту", — заявила Ким Е Чжон.

Такое заявление прозвучало спустя день после того, как Байден выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах 2024 года.

Напомним, что Ким Чен Ын объявил о развертывании сети спутников-шпионов в рамках космической программы КНДР.

В апреле появилась информация о том, что Ким Чен Ын сходил со своей дочкой-преемницей на футбольный матч, который состоялся на стадионе в Пхеньяне в день рождения его дедушки Ким Ир Сена. В Северной Корее это праздничная дата — "День солнца".