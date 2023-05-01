"Пристаркуватий чоловік без майбутнього": сестра Кім Чен Ина відповіла Байдену на слова про "кінець режиму"

Представниця Пхеньяна Кім Йо Чжон, завідувачка в КНДР зовнішньою політикою, пообіцяла рішуче вдаватися до права своєї країни на самозахист у відповідь на ядерну угоду між Вашингтоном та Сеулом.

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Кім Йо Чжон, сестра та найближча сподвижниця північнокорейського керівника Кім Чен Ина, розкритикувала президента США Джо Байдена та назвала його "літньою людиною без майбутнього". Про це повідомляє The Mirror.

"Ми не можемо ігнорувати ту обставину, що керівник ворожої держави офіційно та особисто використовує термін "кінець режиму" перед обличчям усього світу", — заявила Кім Йо Чжон, яка займається в КНДР зовнішньополітичною повісткою.

Під час нещодавньої зустрічі представників США та Південної Кореї було оголошено про домовленості, покликані захистити Сеул від потенційних ядерних загроз КНДР.

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль обговорив із представниками Білого дому домовленості, за якими США будуть зобов'язані втрутитися у разі загрози атаки. Як запобіжні заходи йшлося про розміщення ядерних установок на території Південної Кореї.

Однак на угоду, яка отримала назву "Вашингтонської декларації", в керівництві Північної Кореї рішуче обурилися. Такий крок був названий ворожим та агресивним, а Байдена розкритикували за "безвідповідальну сміливість".

"Чим більше вороги готові до ядерних навчань і чим більше ядерної зброї розгортається поблизу Корейського півострова, тим рішучіше ми вдаватимемося до нашого права на самозахист", — заявила вона.

Така заява прозвучала через день після того, як Байден висунув свою кандидатуру на участь у виборах 2024 року.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин оголосив про розгортання мережі супутників-шпигунів у межах космічної програми КНДР.

У квітні з'явилася інформація про те, що Кім Чен Ин сходив зі своєю донькою-наступницею на футбольний матч, який відбувся на стадіоні в Пхеньяні в день народження його діда Кім Ір Сена. У Північній Кореї це святкова дата – "День сонця".