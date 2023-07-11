По информации аналитиков, жителей российской столицы ограждают от участия в боевых действиях и вынуждают строительные компании выполнять квоты по набору добровольцев среди граждан из Центральной Азии и Дагестана.

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает поддерживать войну Российской Федерации против Украины, но всячески пытается оградить жителей столицы от участия в ней и использует жителей других регионов. Об этом говорится в отчете британской разведки от 11 июля.

По информации аналитиков, муниципальные власти Москвы начали угрожать строительным фирмам и обещают лишить их контрактов, если они не уложатся в ближайшее время в квоты по набору добровольцев для работы в Украине.

До конца лета одна компания должна набрать примерно 30 человек, которые должны будут поехать на оккупированные части Украины.

В первую очередь, как отмечают в британской разведке, затронет этот шаг этнические меньшинства и граждан из самых бедных российских регионов, среди которых Дагестан. Также Москва может использовать граждан стран Центральной Азии, которые работают строителями в столице.

"Скорее всего, эта мера хотя бы молчаливо одобрена мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это продолжает его послужной список попыток свести к минимуму влияние конфликта на более состоятельных москвичей, в то же время поддерживая военные действия", — говорится в сообщении.

Мэр Москвы пытается поддерживать войну за счет жителей бедных регионов Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 6 июля аналитики из ISW отмечали, что в Москве готовятся к очередному мятежу и городским боям. Полицию Московской области собрались тренировать для возможных сражений в столиц, но, далеко не все силовики хотят в этом участвовать.

4 июля сообщалось, что МИД РФ назвал дроны в Москве и Подмосковье терактом и возложили основную ответственность за это на США и НАТО. В ОФисе президента не оставили российских дипломатов без реакции и напомнили, что теракт — это когда на протяжении 16 месяцев сносишь крылатыми/баллистическими ракетами жилые кварталы и переполненные людьми пиццерии.