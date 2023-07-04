МИД РФ назвал дроны в Москве и Подмосковье терактом: в ОП отреагировали

Основной посыл заявления россиян направлен в адрес союзных Украине стран: без США и НАТО якобы были бы невозможны атаки на территории РФ. В ОП ответили, что теракт — это, скорее, когда на протяжении 16 месяцев сносишь крылатыми/баллистическими ракетами жилые кварталы и переполненные людьми пиццерии.

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В Российском МИД обнародовали заявление под названием "Об украинских попытках террористических актов в Москве и Московской области", в котором отмечается, что целями атаки якобы были гражданские объекты, среди прочего и крупный аэропорт. Судя по всему, речь идет о "Внуково". Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Но основной посыл заявления направлен против союзных Украине западных стран.

Российские дипломаты утверждают, что подобные атаки якобы были бы невозможны без США и НАТО.

В МИД РФ отмечают продолжающиеся поставки Украине вооружений, в т.ч. беспилотников, обучение операторов дронов и обмен разведданными, которые якобы передаются посредством гражданских и военных спутников.

"Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги", — считают российском МИД.

Ответ Офиса президента Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя заявление российских дипломатов, отметил, что теракт — это когда на протяжении 16 месяцев стреляют крылатыми/баллистическими ракетами по жилым кварталам и переполненной людьми пиццерии.

"…когда сносишь город Бахмут артиллерией, когда демонстративно подрываешь Каховскую ГЭС и твои "черти в военной форме" демонстративно убивают женщин/детей/людей старшего возраста", — отметил Подоляк.

Михаил Подоляк — о "терактах" в РФ

Теракт — главная атрибутика современной России. В скором времени она получит и соответствующий юридический статус, "поскольку мы живем в информационную эпоху и преступления россиян уж слишком очевидны", написал советник.

Напомним, что в Генштабе ВСУ предупредили, что РФ подготовила провокацию со взрывами на Запорожской АЭС с тем, чтобы обвинить Украину.

Также "сообщалось, что заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр объяснила, почему украинцы не знают об успехах контрнаступления.