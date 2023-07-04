"Три дня мы молчим": Маляр объяснила, почему украинцы не знают об успехах контрнаступления (видео)

Заместительница главы Минобороны отметила заметное развитие информационной культуры в Украине. Однако, по ее словам, особенно трудно несколько дней не информировать общество о реальной ситуации на фронте.

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Вооруженные силы Украины продвигаются на передовой, но украинцам об этом не говорят. Соответствующее заявление заместительница министра обороны Анна Маляр сделала на Всеукраинском форуме лидерства женщин 4 июля, сообщает Фокус.

"Крайне сложно объяснять обществу, что сейчас три дня мы молчим. Мы продвигаемся, но мы вам не скажем", — поделилась она.

Также, как передает "Укринформ", заместительница министра сообщила, что в Украине случаются лишь единичные случаи утечки информации. По ее словам, информационная культура "прыгнула непомерно далеко" и украинцам есть чему научить другие страны.

"Мы не ввели информационную цензуру, и это замечают все партнеры. И это уникально во время такой войны. Вместе с тем мы смогли за год приучить общество к определенной информационной культуре", — подчеркнула Маляр.

Заместительница главы Минобороны проинформировала, что министерство имеет 11 спикеров, и даже Главное управление разведки (ГУР) — двух официальных и публичных спикеров. Чиновница отметила, что "раньше такого не было".

"Нам удалось сделать Министерство обороны информационным лидером", — заявила Маляр.

Напомним, также заместительница главы Минобороны Анна Маляр рассказала, как РСЗО HIMARS летом 2022 года испугали российских оккупантов. По ее словам, все логистические пути, склады со снарядами и места дислокации бойцов врага оказались в зоне поражения системы.

4 июля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что жители города прогнозируют его деоккупацию. Вероятность освобождения Мариуполя, по мнению советника, подтверждают и финансовые проблемы у захватчиков.