"До сих пор все целы": в Минобороны рассказали, как HIMARS переломили ход войны (видео)

По словам замминистра Анны Маляр, скорость установки – 85 километров в час. Она может развернуться, отстреляться и уехать всего за минуту. Такая скорость уменьшает шанс быть обнаруженной.

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Появление американских РСЗО Himars летом 2022 года у ВСУ стало очень неприятной неожиданностью для российских оккупантов. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, тогда выяснилось, что все логистические пути, склады с боеприпасами, а также места дислокации войск врага располагаются в зоне поражения реактивной системы.

"Испугавшись и почувствовав первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS'ы. Но так до сих пор никого и не поймали", — заявила Маляр.

Она отметила, скорость установки – 85 километров в час. Она может развернуться, отстреляться и уехать всего за минуту. Такая скорость уменьшает шанс быть обнаруженной.

Также Маляр назвала самые известные случаи применения Himars:

Высокоточный удар 1 января 2023 по зданию ПТУ в городе Макеевка, когда по разным данным погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян.

Уничтожение базы оккупантов в селе Правые Саги, близ Олешек.

"Для украинских военных "Хаймарсы" стали реальным оружием победы. Ведь "Одна ракета – одна уничтоженная цель" – это недостижимый результат для устаревших советских аналогов", — заявила Маляр.

Маляр об американских Himars

Она также рассказала, какими боеприпасами может стрелять РСЗО Himars:

MLRS — 45 км;

GMLRS — 70 км;

ER GMLRS — 150 км;

ATACMS — 300 км;

экспериментальная ракета PrSM — 499 км.

Также 4 июля сообщалось, что бойцы Сил обороны точно поразили вражески танк. В результате точного удара вражескому танку, вероятно, оторвало башню. При виде этого украинские бойцы не стали сдерживать свои эмоции.