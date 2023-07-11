"Оба — преступники": в США отреагировали на встречу Путина и Пригожина

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, история, связанная с мятежом "вагнеровцев", еще не завершилась и будет продолжена.

Встреча президента РФ Владимира Путина и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина демонстрирует тот факт, что они оба — военные преступники. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает Укринформ.

"Очевидно Евгений Пригожин и Владимир Путин не ладили между собой, но сейчас мы видим, что они встречались", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что оценки США в отношении ситуации в России после активности Евгения Пригожина не претерпели изменений.

"В этом противостоянии между ними нет героев. Эти оба — лица, которые совершали беспредел и отдавали приказы на совершение преступлений в Украине", — отметил Миллер.

Он также выразил уверенность в том, что история, связанная с Евгением Пригожиным, еще не завершилась и будет продолжена.

Напомним, что 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин через пять дней после мятежа, 29 июня, встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер".

А также 10 июля западные СМИ сообщали о том, что Пригожина держат под стражей в Кремле. По их информации, начиная с пятницы, 1 июля, бизнесмен якобы находится под стражей, куда его позвали вместе с командирами ЧВК "Вагнер".