Многоуровневая система: в ВСУ показали, как сбивали "Шахеды" на подступах к Киеву (видео)

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о перехвате и уничтожении 26 ударных БпЛА в Киевской области.

Командование Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что в ночь на 11 июля россияне атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами "Shahed-136/131" иранского производства.

Наши Воздушные Силы провели успешную боевую работу и уничтожили 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala".

По словам командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, враг второй раз за этот месяц атаковал Киев с использованием дронов, которые были выпущены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). Все цели были уничтожены системами ПВО.

"Наши мобильные группы и силы противовоздушной обороны начали свою работу по перехвату и уничтожению целей на подступах к Киеву. Все цели были уничтожены с помощью нашей многоуровневой системы ПВО, — подчеркнул Сергей Наев.

Он добавил, что обломки некоторых дронов упали в одном из населенных пунктах Киевской области. К счастью обошлось без жертв.

Кроме того командующий Объединенных Сил ВСУ призвал всех украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

11 июля Фокус писал о взрывах в Одессе и работе ПВО в Киеве. По информации столичной ОГА, запускались иранские дроны из Краснодарского края, но им не удалось достичь цели, и силы ПВО уничтожили их. В Одесской области также были слышны взрывы.

Напомним, 10 июля сообщалось, что количество жертв авиаудара РФ по Орехову увеличилось до 10 человек. Спасатели завершили поисковые работы менее чем за сутки. Под обломками здания, в котором раздавали воду и гуманитарную помощь, обнаружили новые тела погибших людей.