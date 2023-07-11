Саммит НАТО: в ОП рассказали, о чем Зеленский будет говорить с Байденом (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, кроме НАТО будут обсуждать также вопросы ускоренной поставки оружия для контрнаступления ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 11 июля в эфире"Свобода Утро" рассказал, о чем президент Владимир Зеленский будет говорить с президентом США Джо Байденом во время встречи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Михаил Подоляк подтвердил, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Советник главы ОП отметил, что Зеленский и Байден будут обсуждать не только вступление Украины в НАТО, но и ускорение поставок оружия. Потому, что к контрнаступлению или наступательным операциям, нам необходимы инструменты.

"Более широкие вопросы, безусловно. Кроме НАТО, еще вопрос ускоренной поставки оружия. Потому что мы видим, что к контрнаступлению или наступательным операциям, которые нам необходимы инструменты, то есть и авиационный компонент, и дальнобойная ракета. Это второй вопрос. Третий вопрос — это все же о проигрыше Российской Федерации. Давайте так. Это даже философский вопрос такой, доктринальный вопрос, почему Россия должна обязательно проиграть и почему это выгодно демократическому миру в целом и как должна выглядеть Россия после этого проигрыша, и почему не надо этого пугаться, и почему в принципе сегодня Путин не контролирует Российскую Федерацию, не является сильным президентом", — сказал Подоляк.

Он также добавил, что в Вильнюсе также будут обсуждать экономическую поддержку Украины, правоохранительную, судебную системы и антикоррупционную деятельность.

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По информации Подоляка, президент Зеленский будет иметь и другие двусторонние встречи. Однако о них сейчас не сообщают из соображений безопасности.

Напомним,10 июля Фокус разбирался, зачем в НАТО "лихорадочно" заговорили о гарантиях безопасности для Украины. На Банковой ожидают, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе впишут в учебники истории. Западные эксперты смещают акценты с разных взглядов относительно приема Украины в Альянс.

Вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина 9 июля заявила о пересмотре стратегии безопасности, если на саммите в Вильнюсе никто не озвучит приглашение в НАТО.