"Беспрецедентно и абсурдно": НАТО не готово пригласить Украину в Альянс, — Зеленский

По словам президента Украины, Киев настроен на открытый диалог пока партнеры озвучивают условия для приглашения страны в Альянс. Это может прибавить мотивации и вседозволенности Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решения, которые принимаются на саммите НАТО в Вильнюсе без участия Киева в переговорах. Об этом он написал в своем Telegram-канале 11 июля.

В первую очередь глава государства отметил, что ценит всех союзников и их помощь. Также всегда ценно, когда идет открытый диалог, однако складывается впечатление, что Альянс пока что к этому не готов.

"Мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", — написал Владимир Зеленский, пока находится в пути на саммит в Вильнюсе.

Президент Украины отметил, что очень странная формулировка от Альянса касаемо "условий" для приглашения, когда речь не идет даже про членство. Все это оставляет возможность торговаться участием Украины в НАТО в переговорах с Российской Федерацией.

Для Кремля этот шаг, делится Владимир Зеленский, означает новый приток мотивации и сигнал на то, что они могут дальше продолжать свой террор.

"Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите", — подытожил глава государства.

Напомним, 11 июля сообщалось, что Украине могут предложить план вхождения в НАТО по упрощенной процедуре, о чем сообщил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, единственной гарантией безопасности для Киева будет победа на поле боя и союзники готовы с этим помочь.