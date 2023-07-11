Над морем столб дыма: на Бердянской косе прогремели сильные взрывы, — соцсети (фото)

По данным местных жителей, взрывы было слышно во всем Бердянске. В настоящее время на место происшествия спешат скорые.

Во вторник, 11 июля, во временно захваченном Бердянске прозвучали мощные взрывы. Над Азовским морем поднялся столб дыма. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бердянск сегодня".

Около 14:30 в источнике написали, что в городе шумно и опубликовали фото.

На нем кадре видно, что над линией моря поднимается столб дыма. По данным канала, взрыв произошел на Бердянской косе.

"По предварительной информации попадание в тоже самое место или рядом, что и ночью. Скорые уже помчались", — говорится в Telegram-канале.

Информации о жертвах пока не поступало.

На данный момент оккупационные власти не комментировали инцидент.

Напомним, в конце июня в Минобороны сообщили, что украинские защитники с начала наступления освободили на юге Украины 130 кв. км территории. На Мелитопольском и Бердянском направлениях ведутся активные и достаточно тяжелые боевые действия. Силы обороны выравнивали линию фронта и улучшали оперативно-тактическое положение.

Также Силы обороны Украины 30 июня уничтожили штаб российских оккупантов и склад с горючим во временно оккупированном Бердянске. По имеющимся данным, позиции противника были поражены в окрестностях города, который захватила более года назад Российская Федерация. Планы противника с каждым успешным ударом ВСУ разрушаются, ведь от таких ударов страдает логистика оккупационных российских подразделений.