"Семья обеднела": на фронте погиб украинский актер Филипп Виннер (фото)

Актер, который с первых дней вторжения защищал Родину в самых горячих точках российско-украинской войны, погиб в бою.

Украинский актер "Честного Театра" Филипп Виннер погиб в бою с российскими оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения Facebook.

В театре заявили, что их семья обеднела. В сообщении артисты выразили искренние соболезнования семье и друзьям.

"Его убила Россия. Не простим", — говорится в заметке.

Коллеги актера объяснили, что с первых дней вторжения Филипп защищал Украину в самых горячих точках. На фронте он продолжил жить театром. На его странице в Facebook можно увидеть, как он читает стихи в окопах.

Смерть героя прокомментировала актриса Анна Хижняк. Она рассказала, что в дальнейшем будет работать в память о коллеге.

"И я горжусь тобой. И Люблю всем сердцем", — отметила она в Instagram.

Кто такой Филипп Виннер

Филипп Виннер выступал в "ЧЕсном Театре". Актеру 9 июля должно было бы исполниться 32 года. С начала полномасштабной войны защищал наше государство от российских оккупантов.

С декабря 2022 года защитник служил на передовых позициях на территории Донецкой области. Актер известен тем, что записывал эмоциональные видео во время службы. В роликах он читал поэзию украинских поэтов.

Напомним, в конце июня стало известно, что под Бахмутом погиб 25-летний командир подразделения "Волчья стая" с Волыни. Еще в мае украинский защитник Александр Филон был в родном Ковеле и оставил мэрии на память флаг "Волчьей стаи", а в июне его жизнь оборвалась в Донецкой области.

Под Бахмутом погиб музыкант из Мариуполя Даниил Подыбайло. Он занимался музыкой, поэзией и литературой, мечтал издать книги и изучал IT. Во время блокады Мариуполя он помогал военнослужащим и гражданским, а затем отправился на фронт в составе 128 батальона, 112 бригады ТрО.