Обстрел Херсона: российские войска накрыли огнем жилые кварталы, есть раненые, — ОВА (видео)

Во время вражеских обстрелов Херсона пострадали пять человек, среди которых ребенок, передает Херсонская ОВА.

Днем во вторник, 11 июля, войска РФ ударили по жилым кварталам Херсона. В настоящее время известно о пяти пострадавших, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Власти знали об обстреле еще утром остановили работу железнодорожного вокзала и призвали людей не выходить на улицу.

"Известно о попадании в гуманитарный штаб и по меньшей мере пять жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары", — написал Прокудин.

Спасатели и медики оперативно прибыли на помощь пострадавшим.

В настоящее время известно о пяти пострадавших из-за российских обстрелов Херсона.

8-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести. На момент вражеского удара она с бабушкой находилась во дворе дома.

У 68-летнего мужчины тяжелые ранения головы, шеи, грудной клетки и конечностей.

Также 56-летняя женщина и 52-летний мужчина получили ранения средней степени тяжести.

Известно, что еще один мужчина пострадал в Киндейке. О степени его ранения не сообщается.

Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

11 июля Фокус сообщал, что ВС РФ обстреливают Херсон и могут ударить по вокзалу. Российские войска попали в гуманитарный штаб и жилые дома. Один из раненых в результате атаки находится в тяжелом состоянии. На местах ударов вспыхнули пожары.

Ночью 11 июля российские войска атаковали украинские города иранскими дронами Shahed. На Одесщине раздавались громкие взрывы.