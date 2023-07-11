В "Магуре" рассказали, сколько уничтожили техники на Запорожье с начала контрнаступления
В 47-й ОМБр отметили, что ликвидация российских оккупантов продолжается. С начала контрнаступления в Запорожской области удалось уничтожить 18 танков, 9 складов с боеприпасами, 4 вертолета противника.
Воины 47-й бригады Сил обороны Украины "Магура" рассказали, сколько вражеской техники уничтожили с момента начала контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Данные появились на Telegram-канале бригады.
Так, по состоянию на 11 июля "Магура" уничтожила:
- 18 танков;
- 4 БМП-3;
- 4 БМП-1, БМП-2;
- 2 ББМ;
- 2 ТОС-1А "Солнцепек";
- 2 САУ 2с9 "НОНА-С";
- 2 БМ-21 "Град";
- 4 ударных вертолета КА-52;
- 2 самолета;
- 15 ПТРК противника;
- 9 складов с боеприпасами;
- 14 взводных опорных пунктов;
- 9 средств радиоэлектронной борьбы.
"Ликвидация оккупантов продолжается", — отметили в 47-й ОМБр.
Напомним, что 11 июля сообщалось, что бойцы ВСУ "провели беседу" с россиянами, которые сдались в плен. Украинские защитники провели успешную наступательную операцию в Донецкой области и захватили опорный пункт врага.
Также российские СМИ сообщили, что войска РФ отступили без боя и оставили позиции на левом берегу Днепра. Отмечается, что украинские силы по-прежнему находятся в районе Антоновского моста, а также якобы заняли позиции на островах под Херсоном.