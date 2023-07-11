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В "Магуре" рассказали, сколько уничтожили техники на Запорожье с начала контрнаступления

Фото: Генштаб ВСУ | Солдаты ВСУ

В 47-й ОМБр отметили, что ликвидация российских оккупантов продолжается. С начала контрнаступления в Запорожской области удалось уничтожить 18 танков, 9 складов с боеприпасами, 4 вертолета противника.

Воины 47-й бригады Сил обороны Украины "Магура" рассказали, сколько вражеской техники уничтожили с момента начала контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Данные появились на Telegram-канале бригады.

Так, по состоянию на 11 июля "Магура" уничтожила:

  • 18 танков;
  • 4 БМП-3;
  • 4 БМП-1, БМП-2;
  • 2 ББМ;
  • 2 ТОС-1А "Солнцепек";
  • 2 САУ 2с9 "НОНА-С";
  • 2 БМ-21 "Град";
  • 4 ударных вертолета КА-52;
  • 2 самолета;
  • 15 ПТРК противника;
  • 9 складов с боеприпасами;
  • 14 взводных опорных пунктов;
  • 9 средств радиоэлектронной борьбы.
Работа 47 ОМБр "Магура"
Фото: 47 ОМБр "Магура"

"Ликвидация оккупантов продолжается", — отметили в 47-й ОМБр.

Напомним, что 11 июля сообщалось, что бойцы ВСУ "провели беседу" с россиянами, которые сдались в плен. Украинские защитники провели успешную наступательную операцию в Донецкой области и захватили опорный пункт врага.

Также российские СМИ сообщили, что войска РФ отступили без боя и оставили позиции на левом берегу Днепра. Отмечается, что украинские силы по-прежнему находятся в районе Антоновского моста, а также якобы заняли позиции на островах под Херсоном.