В этом году у Украины есть "окно возможностей", чтобы вернуть свои территории, — Петр Павел

Президент Чехии отметил, что союзники должны на этой неделе в Литве дать четкий сигнал о том, что Киев может начать процесс членства в НАТО.

Президент Чешской Республики Петр Павел считает, что у Украины есть "окно возможностей" в этом году, чтобы отвоевать как можно больше своей территории, которую захватила Россия. Об этом он заявил Sky News.

Президент Чехии заявил, что ряд важных выборов в 2024 году, в том числе в России и США, создадут "совершенно иную ситуацию".

Обращаясь к НАТО, он сказал, что союзники должны на этой неделе в Литве дать четкий сигнал о том, что Украина может начать процесс членства, как только война с Россией закончится, поскольку что-либо меньшее "вероятно, не будет удовлетворительным" и может подорвать боевой дух на передовой.

"Если Россия не увидит никаких шансов на дальнейшее продвижение, это будет началом переговоров, потому что другим вариантом будет замороженный конфликт, который не будет выгоден ни одной из сторон", — заявил Петр Павел.

По словам Павела, "в идеальном мире" победа Украины будет определяться полным восстановлением украинской земли.

"Мы все понимаем, что в этом году есть окно возможностей, и поэтому многие из нас утверждают, что давайте дадим Украине все, что им нужно, чтобы добиться успеха настолько, насколько это возможно, чтобы иметь наиболее выгодную позицию для переговоров, как только они начнутся", — подчеркнул президент Чехии.

Ранее, 7 июля президент Чехии рассказал, чего ждать Украине от саммита НАТО. Петр Павел заявил, что Чехия заинтересована в том, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в НАТО после завершения войны с Россией.

Мы также сообщали, что 6 июля бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что роль Украины в НАТО необходимо переосмыслить. По его словам, когда наша страна вступит в Альянс, то станет экспортером безопасности, не только импортером.