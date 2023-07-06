"Экспортер безопасности": роль Украины в НАТО нужно переосмыслить, — экс-посол США в РФ

Как заявил американский дипломат Майкл Макфол, необходимо забыть аргумент о том, что прием какой-то страны в НАТО может быть провокацией. В частности, для РФ.

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Роль Украины в НАТО необходимо переосмыслить. Когда она вступит в Альянс, то станет экспортером безопасности, не только импортером. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол в интервью "Радио Свобода".

По его словам, старое общепринятое мнение состоит в том, что Украине необходимо вступить в НАТО для укрепления своей безопасности. Но на Западе должно произойти концептуальное изменение.

"Сейчас Украина получает оружие от НАТО и является импортером безопасности от НАТО. Но после того, как эта война закончится, Украина начнет строить самую квалифицированную, модернизированную боевую силу во всей Европе", — сказал Макфол.

Он сказал, что в будущем Украина будет экспортировать безопасность в страны-члены НАТО.

"Они (украинцы, — ред.) будут обеспечивать безопасность Эстонии, Латвии, Литвы и других стран, у которых нет военного потенциала, который будет у украинских вооруженных сил", — заявил Макфол.

Он надеется, что на саммите в Вильнюсе Украина получит более четкий сигнал от НАТО о своем членстве в Альянсе. По мнению американского дипломата, необходимо забыть аргумент о том, что прием какой-то страны в НАТО может быть провокацией. В частности, для РФ.

Напомним, что 6 июля в Офисе президента назвали ключевые цели саммита НАТО для Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Киев де-факто уже является членом Альянса, но пришло время для того, чтобы обозначить сроки. Партнеры должны предоставить календарный план.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что только от Байдена зависит, будет ли Украина в НАТО. Глава государства согласен с тем, что Украине было бы сложно выжить без поддержки США, а война превратилась бы в замороженный конфликт. В то же время Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО — техническая вещь, важная для мотивации бойцов.