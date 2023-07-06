"Акценты будут расставлены": у Зеленского назвали ключевые цели саммита НАТО для Украины

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Киев де-факто уже является членом Альянса, но пришло время для того, чтобы обозначить сроки. Партнеры должны предоставить календарный план.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об ожиданиях от предстоящего саммита НАТО, а также назвал главные цели, которых планирует добиться Киев. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 6 июля.

По его словам, до саммита Альянса в Вильнюсе остается меньше недели, но разговоры о нем не утихают последние полгода. Украина все еще стремится услышать от партнеров приглашение в Североатлантический альянс.

Первоочередно от мероприятия также ожидается, что поставки оружия значительно ускорятся, приблизится победа над Российской Федерацией, а также начнутся судебные процессы над оккупантами, которые совершили бесчеловечные преступления на нашей территории.

"Мне кажется на саммите НАТО акценты будут более качественно расставлены", – говорится в сообщении.

В ключевые цели Украины входят:

более тесная интеграция с Альянсом;

приоритизация поставок вооружения;

конкретные шаги к членству в НАТО с точки зрения календарного плана.

Кроме того, по мнению Михаила Подоляка, Украина уже стала де-факто членом НАТО, но теперь нужно перейти к юридической стороне этого вопроса. Все понимают, что во время войны это фактически невозможно, но хотелось бы получить конкретные сроки.

"Проигрыш России, определенные переговоры относительно юридической фиксации последствий войны, учитывая все, что должна выплачивать и компенсировать Москва. А после этого формализация де-юре статуса Украины в НАТО", — подытожил советник главы ОП.

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Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что только от Байдена зависит, будет ли Украина в НАТО. Он согласен с тем, что благодаря помощи Вашингтона Киев продолжает борьбу, но в то же время подчеркнул, что приглашение в НАТО — техническая вещь, важная для мотивации бойцов.