В Краснодаре задержали подозреваемого в ликвидации военкома Ржицкого, — СК РФ (видео)

Российские спецназовцы ворвались в дом неизвестного мужчины с татуировкой змеи на плече. При этом нашли в его доме "доказательства", которые якобы доказывают его причастность к заказному убийству.

Работники Следственного комитета РФ задержали мужчину, которого подозревают в убийстве военкома и командира подводной лодки Станислава Ржицкого. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале российского учреждения.

СК РФ утверждает, что мужчина — 1959 г.р. Его задержали в Краснодарском крае РФ: подозревают причастность к убийству Ржицкого, которое произошло 10 июля в 8 часов утра.

Российские следователи также опубликовали видео задержания подозреваемого. На видео видно, как спецназовцы крушат окно частного дома, просовывают внутрь оружие. При этом орут: "Стоять! Руки за голову!"

Задержание подозреваемого в Краснодаре

После того, как спецназовцы заскочили в помещение, они обнаружили подозреваемого: прятался возле стиральной машины. Мужчина не ждал "гостей": был одет только в черное нижнее белье. На плече — татуировка, похожая на голову змеи (или тигра).

Мужчина, которого подозревают в убийстве Ржицкого

Дома у подозреваемого нашли пистолет с глушителем, из которого могли четыре раза выстрелить в Ржицкого. Рядом с пистолетом — несколько запасных обойм с патронами.

Пистолет с глушителем, из которого могли убить Ржицкого

В заметке СК РФ указано, что имя подозреваемого в убийстве Ржицкого — Сергей Денисенко.

Отметим, накануне — 10 июля — стало известно о ликвидации в Краснодаре заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Его застрелили утром во время пробежки.

Ржицкий, согласно данным СМИ, был капитаном подводной лодки, с которой выпустили "Калибры" по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда от российского обстрела погибло почти три десятка человек. Впрочем, отец погибшего российского офицера утверждает, что он не причастен к войне в Украине.

Украинская разведка прокомментировала событие в Краснодаре. В частности, в ГУР Минобороны отметили, что не причастны к его ликвидации. При этом сообщили, что выследить Ржицкого было не сложно — он ежедневно бегал по одному маршруту, который фиксировался специальным трекером.

Напоминаем, 11 июля стало известно о ликвидации российского генерала Олега Цокова. При этом в российских пабликах предполагают, что он погиб под Бердянском от удара ракеты Srotm Shadow.

Между тем несколькими неделями ранее на линии фронта под Запорожьем исчезла "правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова — офицер Адам Делимханов. Позже Кадыров опубликовал фотографию, на которой он якобы сидит рядом с Делимхановым: фотография вызвала сомнения — выглядела как подделка.