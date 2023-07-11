Выбежал из кустов: защитники Украины эффектно взяли в плен оккупантв РФ (видео)

В сети распространяется ролик, на котором боец РФ так спешил сдаться в плен бойцам ВСУ, что якобы забыл оружие в окопе. Предположительно, это произошло на южном направлении.

На одном из южных направлений фронта очередной российский военный сдался в плен ВСУ. Боец ВС РФ резко выбежал из кустов и упал на землю, когда украинские защитники потребовали остановиться. На вопрос, где его оружие, российский солдат ответил "в окопе".

Видео момента сдачи военного в плен опубликовали в Telegram-канале "Курсант". Официальных комментариев по данному инциденту нет.

"Выбежал из кустов с такой скоростью, как будто боялся, чтобы за сдачу в плен свои не пристрелили в спину", — подписали ролик.

Подробности о том, где находятся позиции ВС РФ, которые он покинул, российский оккупант на видео не раскрыл.

Напомним, 10 июля другой боец ВС РФ на южном направлении сдался в плен. Пока он шел по полю в сопровождении беспилотного летального аппарата ВСУ, едва не погиб, наступив на мину или задев ногой растяжку. Украинские защитники оказали пленному медицинскую помощь. Происходящее с высоты птичьего полета зафиксировал дрон.

Ранее Фокус писал о том, что в начале июля еще один российский оккупант сдался в плен, увидев в небе беспилотник ВСУ. Боец утверждал, что сослуживцы угрожали расстрелом тех, кто покинет позиции. Сдавшегося в плен россиянина зовут Козликин Евгений Романович. Он родился в 1992 году, службу проходил в подразделении "Шторм Z-4".

Также Фокус писал о том, что в Минобороны Украины в очередной раз обратились к гражданам с просьбой не распространять в сети передвижения техники Сил обороны и не рассказывать о боевых действиях, чтобы не навредить контрнаступлению ВСУ. Для этого в министерстве показали соответствующий видеоролик.