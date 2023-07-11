Запад переоценил армию РФ и сделал те же ошибки, что и Путин, — британский генерал (видео)

По словам бывшего главы Генштаба Великобритании Марка Карлтона-Смита, Европа и США просчитались с военной эффективностью и мобилизацией Вооруженных сил Украины, с готовностью украинского народа сопротивляться агрессору.

Запад очень переоценил военный потенциал России и совершил некоторые ошибки. Судя по всему, те же, что и президент РФ Владимир Путин. Об этом бывший глава Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит сказал в интервью изданию "Лига.нет".

"Учитывая миллиарды рублей, которые были вложены в модернизацию российской армии, мы предполагали, что их тактические военные показатели будут лучше", — сказал он.

По его словам, западные страны также неправильно поняли глубину национального духа сопротивления украинского народа. Также Европа и США просчитались с военной эффективностью и мобилизацией Вооруженных сил Украины.

"Мы предположили, что Россия может победить очень быстро. А любое военное сопротивление Украины будет подавлено", — сказал Карлтон-Смит.

По его мнению, Запад совершил те же ошибки, что и президент РФ Владимир Путин и его военные командиры. В Кремле и Генштабе ВС РФ не смогли правильно спланировать наступление. Сейчас там пытаются восстановить военный импульс.

Кроме того, Карлтон-Смит прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, оно именно такое, каким он ожидал его увидеть.

"Вы не желаете атаковать российскую оборону в местах, где она наиболее защищена. Но пытаетесь определить и выявить российские слабости, которые вы могли бы гораздо успешнее использовать. И это не может происходить быстро", — сказал британский генерал.

Он также сказал, что не удивится, если Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще не решил, где именно использовать накопленные резервы.

Марк Карлтон-Смит об ошибках Запада (смтреть с 05:26)

Напомним, что пресс-офицер бригады ВСУ заявил, что бои продолжаются в окрестностях Бахмута за улицу Юбилейную. У российских оккупантов остается наиболее безопасное направление Попасная — Бахмут для проведения логистических действий.

Кроме того, президент Укрианы Владимир Зеленский выступил с обращением в центре Вильнюса. Он сказал, что благодаря ВСУ больше не будет ни разделов Польши, ни унижений захватчиками Венгрии, ни российских танков в Праге. Слова Зеленского собравшиеся встретили аплодисментами.