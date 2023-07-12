Западные страны опасаются, что РФ может вернуть себе инициативу на поле боя, – WSJ

По словам дипломатов, в ряде стран НАТО растет осознание того, что отклонение или замедление поставок ВСУ танков, БМП и средств ПВО в прошлом году оказалось стратегической ошибкой.

Западные официальные лица выражают обеспокоенность касательно того, что Российская Федерация сможет вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

В публикации говорится, что контрнаступление ВСУ натолкнулось на серьезное сопротивление со стороны РФ.

Как отмечают авторы статьи, у Украины сейчас нет современных истребителей F-16 и достаточного количества систем ПВО. При этом РФ увеличила собственное производство крылатых ракет и регулярно обстреливает украинские города ракетами.

"Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если этим летом Украина не продемонстрирует значительных успехов", — пишут журналисты.

Со слов дипломатов, в ряде стран НАТО растет осознание того, что отклонение или замедление поставок ВСУ танков, БМП и систем ПВО в прошлом году оказалось стратегической ошибкой.

Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут приняты решения касательно того, как можно укрепить военный потенциал Украины в ближайшие недели и месяцы.

Напомним, что по данным ISW от 10 июля, украинским военным за 5 недель наступательных действий удалось освободить столько территорий, сколько Российская Федерация захватила за последние полгода.

Ранее, 8 июля, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что первый этап контрнаступления проходит успешно. Он отметил, что украинская армия успешно продвигается по многим направлениям.

Также сообщалось, что по информации Military Media Center от 8 июля, российские войска готовятся к возможным боевым действиям на территории оккупированного Крымского полуострова. Для отражения контрнаступления ВСУ оккупанты начали возводить фортификационные сооружения.