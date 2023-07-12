"Для защиты": Белый дом предложил передать Греции тактическое оружие, – СМИ

По словам американского сенатора, тактическое оружие может обезопасить Грецию от предполагаемой турецкой агрессии в будущем.

Администрация президента США Джо Байдена предлагает предоставить Греции тактическое оружие. Об этом пишет Associated Press 11 июля, со ссылкой на неназванного американского сенатора.

Сообщается, что причиной такого решения стали опасения в Конгрессе касательно того, что Турция будет вести себя воинственно по отношению к Греции.

"Это предложение поступило в то время, когда США пытаются уговорить Турцию — ключевого противника в стремлении Швеции вступить в НАТО — дать зеленый свет кандидатуре скандинавской страны на саммите НАТО в Литве во вторник", — говорится в публикации.

Как отмечают журналисты, представители администрации президента США пытались развеять недоверие некоторых членов Конгресса к Анкаре. В частности, речь идет о сенаторе Роберте Менендесе, который заявил, что сомневается в том, стоит ли продавать Турции истребители F-16.

"Чтобы привлечь Менендеса на борт, США предложили предоставить Греции неуказанное тактическое оружие для защиты от любого будущего турецкого вторжения", — сказал представителям СМИ сенатор-демократ на условиях анонимности.

Напомним, что 11 июля председатель Сената США по международным отношениям Роберт Менендес выступил против продажи Турции американских истребителей F-16. Сенатор потребовал гарантий от администрации президента, что со стороны Анкары не будет агрессии против других членов Альянса.

Накануне, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Турции согласились рассмотреть ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО как можно быстрее. По его словам, он лично поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.