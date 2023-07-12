Вторую ночь подряд: РФ атаковала Киев "Шахедами", но ПВО все уничтожила, — КГВА

По информации начальника военной администрации Сергея Попко, о разрушениях или пострадавших информации не поступало, а сама атака длилась чуть больше двух часов.

Российские оккупанты вторую ночь подряд атаковали украинскую столицу при помощи иранских дронов-камикадзе, но силы ПВО расправились с ними. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации 12 июля.

По предварительной информации, отмечают в КГВА, российские оккупанты вновь использовали иранские дроны-камикадзе Shahed и это уже второй день подряд после крайнего перерыва в одну неделю. Всего воздушная тревога длилась чуть больше двух часов и закончилась в 3:32.

"Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями", — говорится в сообщении.

Сколько всего было в небе иранских БПЛА — позже расскажут в Воздушных силах ВСУ.

Начальник КГВА Сергей Попко отдельно отметил, что ни в коем случае нельзя снимать работу ПВО, ведь это может помочь планам противника. Этим можно уберечь не только свою жизнь, но и наших воинов.

Напомним, 11 июля глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что требуется ВСУ для борьбы с РФ. Дипломат отмечает, что от партнеров смогли добиться разблокировки новых видов оружия, а теперь нужно наладить стабильные, а главное массовые поставки.