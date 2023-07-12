ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута: как изменилась ситуация на фронте (карта)

Аналитики отмечают, что на некоторых участках фронта ВСУ добиваются новых успехов, что частично подтверждают российские военные блогеры. Тем временем у оккупантов провалились все попытки наступления.

Украинские военные продолжают вести активное контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Самые горячие бои продолжаются в северной и южной окраинах Бахмута Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 11 июля.

Харьковская и Луганская области: ситуация на фронте

Российские источники отмечают, что подразделения Центральной группировки войск РФ начали попытку своего наступления вдоль линии Сватово-Кременной, в то время как ВСУ развернули силы для усиления своих позиций на этом участке.

В украинском Генштабе тем временем отмечают, что ВСУ ведут оборону и удерживают рубеж на этом направлении.

На севере Харьковской области никаких изменений не произошло.

Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW

Донецкая область: ситуация на фронте

Украинские военные продолжают контрнаступление на северной и южной окраинах города Бахмут. Россияне продолжают утверждать, что им якобы удалось отразить наступательные действия украинских защитников северо-западнее Клещиевки, а вот представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что ВСУ контролируют абсолютно все высоты вокруг Бахмута.

Один из военных блогеров РФ, как отмечают в своем отчете аналитики ISW, говорит о том, что украинские войска заняли новые позиции на этом участке фронта и продвинулись до 1,5 км вблизи Роздоловки.

В Генштабе ВСУ указали, что им удалось отразить попытки российских атак в районе Григоровки и Орехово-Василовки.

Также 11 июля начался штурм позиций ВСУ по линии Донецк — Авдеевка, но в Генштабе говорят о том, что их удалось отразить.

Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW

Херсонская и Запорожская области: ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Бердянском направлении и российские военные блогеры подтверждают, что украинские защитники установили контроль над позициями у Грушевой Балки и продолжают атаковать позиции оккупантов к западу от Старомайорского.

ВС РФ также пытаются вести наступательные действия вблизи Благодатного, но безуспешно.

Представитель Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень рассказал о появлении в некоторых районах оккупированной Запорожской области чеченских сил "Ахмат", батальона "Восток", а также отряда "Шторм Z". Связано это с давлением артиллерийских подразделений ВСУ.

В Херсонской области, по информации российских источников, оккупанты были вынуждены покинуть некоторые позиции на левом берегу Днепра. Тем временем ВСУ удерживают позиции рядом с Антоновским мостом.

Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW

Напомним, 12 июля сообщалось, что в Мелитополе оккупанты придумали новый способ психологического давления на местных. Несколько крайних ночей местные жители не могут спокойно спать, ведь к ним приходят с рейдами российские военные и начинают перекрывать улицы.