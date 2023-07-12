Паникер и шантажист: стало известно, почему Герасимов уволил генерала-майора Попова

По данным экспертов, Иван Попов был недоволен большими потерями его подразделения и отсутствием ротаций. С этой проблемой он обратился непосредственно к Владимиру Путину.

Главнокомандующий Вооруженными силами России Валерий Герасимов принял решение об отставке генерал-майора Ивана Попова с поста командующего 58-й общевойсковой армии России. Об этом сообщает ISW.

Согласно данным аналитиков американского Института изучения войны, Герасимов принял решение об увольнении Попова, вероятно, в связи с его высказываниями. Одним из примеров была заявка Попова о необходимости ротации оккупационных войск в Запорожской области.

"Начальник российского генштаба генерал армии Валерий Герасимов уволил командующего 58-й оос генерал-майора Ивана Попова после того, как последний выразил обеспокоенность необходимостью ротации войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления украинских войск", — заявили в ISW.

Согласно информации, полученной из источника, связанного с российскими спецслужбами, утверждается, что Иван Попов доложил Валерию Герасимову о необходимости ротации подразделений 58-й общевойсковой армии, которые противостояли украинским силам продвижения в западной части Запорожской области. Эти подразделения в течение длительного времени вели боевые действия и понесли значительные потери.

После заявления Ивана Попова о готовности обратиться с проблемой непосредственно к Владимиру Путину, Валерий Герасимов обвинил его в паникерстве и шантаже высшего руководства. В результате, Герасимов отстранил Попова от должности и направил его на передовую позицию на фронте.

По информации, полученной от другого источника, возможно, связанного с российскими силами в оккупированной Запорожской области, сообщается, что его источники подтвердили увольнение Попова после того, как он поднял "реальный" вопрос отсутствия ротаций в Пологовском районе на Ореховском фронте.

Напомним, что 11 июля сообщалось, что бойцы ВСУ "провели беседу" с россиянами, которые сдались в плен. Украинские защитники провели успешную наступательную операцию в Донецкой области и захватили опорный пункт врага.

Также российские СМИ сообщили, что войска РФ отступили без боя и оставили позиции на левом берегу Днепра. Отмечается, что украинские силы по-прежнему находятся в районе Антоновского моста, а также якобы заняли позиции на островах под Херсоном.