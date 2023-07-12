В Подмосковье залетел беспилотник со взрывчаткой: служебные собаки растерялись

Беспилотник с прицепленным к нему прямоугольным предметом обнаружили рядом с частными домами в подмосковном Подольске.

В России в Подмосковье местные жители заметили беспилотник и забили тревогу. На место прибыли взрывотехники со служебными собаками. Об этом сообщает российское издание Baza.

Инцидент произошел в городе Подольск Московской области вечером 11 июля. Квадрокоптер размером 20 на 20 сантиметров с прямоугольным предметом залетел в город, и его заметили рядом с частными домами на улице Циолковского.

На место приехали полицейские и кинологи. Предмет осмотрели две служебные собаки. Одна из них условным сигналом показала, что предмет не содержит в себе взрывчатых веществ. Другая показала, что прямоугольным предметом может быть бомба.

Полиция эвакуировала четырех человек из ближайших домов. Предмет на квадрокоптере осмотрели взрывотехники — предварительно, квадрокоптер нес бомбу со взрывчатым веществом весом 600 грамм. Находку отправили на экспертизу.

Напомним, что на южном направлении военный ВС РФ сдался в плен дрону, но чуть не погиб, подорвавшись на мине. Его спасли украинские солдаты.

Ранее сообщалось, что 4 июля 5 дронов атаковали Москву, один из них успел поразить здание на территории одного из военных объектов в городе Кубинка. Дрон UJ-22 АігЬогпе с легкостью мог преодолеть 400 километров от границы с Украиной.