Взрывы в Подмосковье: эксперты назвали дрон, который мог атаковать военную часть РФ (фото, видео)
Дрон UJ-22 Airbornе с легкостью мог преодолеть 400 километров от границы с Украиной до города Кубинка.
Во вторник, 4 июля, пять дронов атаковали Москву, один из них, по информации СМИ, успел поразить здание на территории одного из военных объектов в городе Кубинка. Defence Express предполагает, что это мог быть беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airbornе.
Аналитики напомнили, что UJ-22 Airbornе уже неоднократно атаковали территорию РФ. Так, росмедиа Shot писало о том, что 25 апреля именно этот дрон-камикадзе летел атаковать цели в Москве, однако был сбит в Подмосковье. Беспилотник нес на своем "борту" взрывпакеты М112. Их применяют как в военной отрасли, так и в мирных целях для подрыва железобетонных заборов и стен зданий.
Поэтому как раз такой вид дрона мог с легкостью преодолеть 400 километров (именно такое расстояние от границы с Украиной до города Кубинка).
Дроны UJ-22 Airbornе: что о них известно
Это многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс, способный нести неуправляемые авиационные бомбы.
Технические характеристики UJ-22 Airbornе:
- производитель — UKRJET;
- максимальная высота полета — 50 м;
- скорость — 160 км/ч;
- радиус действия — 800 км;
- длительность полета — 7 ч.
Напомним, 4 июля стало известно, что беспилотник атаковал воинскую часть в Подмосковье. По данным росСМИ, один из дронов-камикадзе нанес удар по административному зданию в городе Кубинка. Тем временем, в Москве сообщают о работе ПВО и перенаправлении самолетов в другие аэропорты, а в Подмосковье фиксируют "прилеты" и пожары.
В июне 2021 года стало известно, что в Украине разработали ударный беспилотник UJ-22 Airborne, сбрасывающий авиабомбы. Беспилотник способен нести на борту неуправляемые авиабомбы для поражения живой силы противника и бронетехники. Разработчики доработали систему сброса, и теперь с него можно сбрасывать 82-мм мины