Взрывы в Подмосковье: эксперты назвали дрон, который мог атаковать военную часть РФ (фото, видео)

Дрон UJ-22 Airbornе с легкостью мог преодолеть 400 километров от границы с Украиной до города Кубинка.

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Во вторник, 4 июля, пять дронов атаковали Москву, один из них, по информации СМИ, успел поразить здание на территории одного из военных объектов в городе Кубинка. Defence Express предполагает, что это мог быть беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airbornе.

Аналитики напомнили, что UJ-22 Airbornе уже неоднократно атаковали территорию РФ. Так, росмедиа Shot писало о том, что 25 апреля именно этот дрон-камикадзе летел атаковать цели в Москве, однако был сбит в Подмосковье. Беспилотник нес на своем "борту" взрывпакеты М112. Их применяют как в военной отрасли, так и в мирных целях для подрыва железобетонных заборов и стен зданий.

Поэтому как раз такой вид дрона мог с легкостью преодолеть 400 километров (именно такое расстояние от границы с Украиной до города Кубинка).

UJ-22 Airborne - предположительно тот беспилотник, который 4 июля атаковал Москву UJ-22 Airborne - предположительно тот беспилотник, который 4 июля атаковал Москву UJ-22 Airborne - предположительно тот беспилотник, который 4 июля атаковал Москву UJ-22 Airborne - предположительно тот беспилотник, который 4 июля атаковал Москву

Дроны UJ-22 Airbornе: что о них известно

Это многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс, способный нести неуправляемые авиационные бомбы.

Технические характеристики UJ-22 Airbornе:

производитель — UKRJET;

максимальная высота полета — 50 м;

скорость — 160 км/ч;

радиус действия — 800 км;

длительность полета — 7 ч.

Напомним, 4 июля стало известно, что беспилотник атаковал воинскую часть в Подмосковье. По данным росСМИ, один из дронов-камикадзе нанес удар по административному зданию в городе Кубинка. Тем временем, в Москве сообщают о работе ПВО и перенаправлении самолетов в другие аэропорты, а в Подмосковье фиксируют "прилеты" и пожары.

В июне 2021 года стало известно, что в Украине разработали ударный беспилотник UJ-22 Airborne, сбрасывающий авиабомбы. Беспилотник способен нести на борту неуправляемые авиабомбы для поражения живой силы противника и бронетехники. Разработчики доработали систему сброса, и теперь с него можно сбрасывать 82-мм мины