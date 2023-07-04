Вибухи в Підмосков'ї: експерти назвали дрон, який міг атакувати військову частину РФ (фото, відео)

Дрон UJ-22 Аirborne з легкістю міг подолати 400 кілометрів від кордону з Україною до міста Кубинка.

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У вівторок, 4 липня, п'ять дронів атакували Москву, один із них, за інформацією ЗМІ, встиг вразити будівлю на території одного з військових об'єктів у місті Кубинка. Defence Express припускає, що це міг бути безпілотний літальний апарат UJ-22 Аirborne.

Аналітики нагадали, що UJ-22 Аirborne вже неодноразово атакували територію РФ. Так, росмедіа Shot писало про те, що 25 квітня саме цей дрон-камікадзе летів атакувати цілі в Москві, проте був збитий у Підмосков'ї. Безпілотник ніс на своєму "борту" вибухові пакети М112. Їх застосовують як у військовій галузі, так і в мирних цілях для підриву залізобетонних парканів і стін будівель.

Тож якраз такий вид дрона міг із легкістю подолати 400 кілометрів (саме така відстань від кордону з Україною до міста Кубинка).

UJ-22 Airborne — імовірно той безпілотник, який 4 липня атакував Москву UJ-22 Airborne — імовірно той безпілотник, який 4 липня атакував Москву UJ-22 Airborne — імовірно той безпілотник, який 4 липня атакував Москву UJ-22 Airborne — імовірно той безпілотник, який 4 липня атакував Москву

Дрони UJ-22 Аirborne: що про них відомо

Це багатоцільовий безпілотний ударний авіаційний комплекс, здатний нести некеровані авіаційні бомби.

Технічні характеристики UJ-22 Аirborne:

виробник — UKRJET;

максимальна висота польоту — 50 м;

швидкість — 160 км/год;

радіус дії — 800 км;

тривалість польоту — 7 год.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що безпілотник атакував військову частину в Підмосков'ї. За даними росЗМІ, один із дронів-камікадзе завдав удару по адміністративній будівлі в місті Кубинка. Тим часом у Москві повідомляють про роботу ППО і перенаправлення літаків в інші аеропорти, а в Підмосков'ї фіксують "прильоти" і пожежі.

У червні 2021 року стало відомо, що в Україні розробили ударний безпілотник UJ-22 Airborne, що скидає авіабомби. Безпілотник здатний нести на борту некеровані авіабомби для ураження живої сили противника і бронетехніки. Розробники допрацювали систему скидання, і тепер з нього можна скидати 82-мм міни