Вибухи в Підмосков'ї: експерти назвали дрон, який міг атакувати військову частину РФ (фото, відео)
Дрон UJ-22 Аirborne з легкістю міг подолати 400 кілометрів від кордону з Україною до міста Кубинка.
У вівторок, 4 липня, п'ять дронів атакували Москву, один із них, за інформацією ЗМІ, встиг вразити будівлю на території одного з військових об'єктів у місті Кубинка. Defence Express припускає, що це міг бути безпілотний літальний апарат UJ-22 Аirborne.
Аналітики нагадали, що UJ-22 Аirborne вже неодноразово атакували територію РФ. Так, росмедіа Shot писало про те, що 25 квітня саме цей дрон-камікадзе летів атакувати цілі в Москві, проте був збитий у Підмосков'ї. Безпілотник ніс на своєму "борту" вибухові пакети М112. Їх застосовують як у військовій галузі, так і в мирних цілях для підриву залізобетонних парканів і стін будівель.
Тож якраз такий вид дрона міг із легкістю подолати 400 кілометрів (саме така відстань від кордону з Україною до міста Кубинка).
Дрони UJ-22 Аirborne: що про них відомо
Це багатоцільовий безпілотний ударний авіаційний комплекс, здатний нести некеровані авіаційні бомби.
Технічні характеристики UJ-22 Аirborne:
- виробник — UKRJET;
- максимальна висота польоту — 50 м;
- швидкість — 160 км/год;
- радіус дії — 800 км;
- тривалість польоту — 7 год.
Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що безпілотник атакував військову частину в Підмосков'ї. За даними росЗМІ, один із дронів-камікадзе завдав удару по адміністративній будівлі в місті Кубинка. Тим часом у Москві повідомляють про роботу ППО і перенаправлення літаків в інші аеропорти, а в Підмосков'ї фіксують "прильоти" і пожежі.
У червні 2021 року стало відомо, що в Україні розробили ударний безпілотник UJ-22 Airborne, що скидає авіабомби. Безпілотник здатний нести на борту некеровані авіабомби для ураження живої сили противника і бронетехніки. Розробники допрацювали систему скидання, і тепер з нього можна скидати 82-мм міни