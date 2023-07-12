В Севастополе "шумно": местные жители сообщают о звуках выстрелов и взрывов

По данным местных каналов, жители Севастополя услышали несколько громких взрывов, которые раздались в разных сторонах города.

В среду, 12 июля, в оккупированном Севастополе прозвучала серия взрывов. Местные жители пожаловались, что в городе "шумно". Об этом сообщает местный Telegram-канал "ЧП Севастополь".

Кроме того, севастопольцы сообщают о звуках стрельбы, которые слышны в городе. Эту информацию публикуют в местных пабликах.

В около 9:35 часов жители Севастополя активно обсуждали взрывные звуки, которые раздались в городе. Местные паблики были заполнены паническими обсуждениями этого события.

"Что за звуки выстрелов/взрывов сейчас слышны в городе?", "Что гремит? И что горело с утра на Северной?", "А что щас бахает?", "Что бабахает?!" – пишут жители Севастополя.

Местные жители о взрывах в Севастополе

Некоторые из них высказывают надежду на то, что "работает ПВО" или "проходят учения".

Судя по обсуждениям, взрывы отчетливо слышны в разных районах города. При этом раздаются они в течение довольно продолжительного времени.

Напомним, 10 июля сообщалось, что украинские бойцы верят в успешное контрнаступление и возвращение Крымского полуострова в короткие сроки. Бойцы ВСУ в интервью с немецкими журналистами отметили, что все рассказы о том, что у оккупантов неприступные позиции, являются чушью.

А 9 июля "власти" оккупированных территорий заявили о том, что движение по Крымскому мосту перекрыто и связано это якобы с попыткой ВСУ атаковать сооружение, о чем написал представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.