На фронте появились бронемашины ВСУ с турецким боевым модулем SARP DUAL (видео)

Боевой модуль имеет два крепления для установки вооружения, которым может быть 7,62-мм пулемет, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или гранатомет Mk19.

В первые месяцы 2023 года Вооруженные силы Украины использовали бронетранспортеры МТ-ЛБ, оснащенные различными боевыми модулями. А недавно поставок запасных частей из стран НАТО на бронетранспортер МТ-ЛБ был установлен турецкий боевой модуль SARP DUAL компании Aselsan. О подробностях рассказали в своем материале обозреватели Army Recognition.

Авторы публикации пишут, что установка турецкого модуля на МТ-ЛБ было оригинальным решением, усилившим возможности бронемашины. Разработанный турецкой компанией Aselsan, SARP DUAL имеет модульную конструкцию, позволяющую устанавливать на него различное вооружение, в том числе пулеметы, пушки и гранатометы. Модуль может быть оснащен 7,62-мм пулеметом FN MAG58, 12,7-мм тяжелым пулеметом M2 или 40-мм автоматическим гранатометом Mk19.

Боевой модуль SARP DUAL широко используется на турецкой бронетехнике и других платформах. Его установка на МТ-ЛБ по сути превращает машину в малую боевую машину пехоты (БМП). Однако для полноценного выполнения этой роли машина не обладает достаточным бронированием, выдерживая лишь огонь из стрелкового оружия и попадание осколков снарядов, отметили обозреватели.

"Война на Украине продолжает оставаться обширной лабораторией для самых изобретательных умов в плане вооружений. Однако эффективность таких машин еще предстоит доказать", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Украине начали серийно модернизировать легкие бронированные многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ советских времен. Машины оснащаются дополнительной броней, а также 14-мм крупнокалиберным танковым пулеметом Владимирова.

Российские оккупанты также пытаются экспериментировать с вооружением такого класса. В частности, стало известно, что на МТ-ЛБ россияне установили 82-мм миномет 2Б9 "Васильок", таким образом оккупанты хотят повысить маневренность расчета во время боевой работы.