Саммит НАТО: Орбан призвал прекратить отправлять оружие в Украину и начать переговоры

Венгерский премьер аргументировал свою позицию тем, что в Закарпатье проживают десятки тысяч этнических венгров, которые якобы "находятся в непосредственной опасности".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Вильнюсе заявил, что самым важным вопросом двухдневного саммита НАТО является война между Россией и Украиной. В этой связи он призвал прекратить поставлять Украине оружие и вместо этого как можно скорее начать мирные переговоры. Видео обращения венгерского лидера опубликовано 11 июля в Facebook.

Свою позицию Орбан аргументировал тем, что война идет по соседству с Венгрией, где проживают десятки тысяч этнических венгров, в частности в Закарпатье.

"Точка зрения Венгрии ясна, потому что война идет по соседству с нами и десятки тысяч живущих в Закарпатье венгров находятся в непосредственной опасности", — сказал премьер.

Он добавил, что Венгрия выступает за то, чтобы НАТО не менял своей прежней позиции, поскольку союз является военно-оборонительным и был создан для защиты своих государств-членов, а не для ведения военных действий на территории других стран.

Позиция Венгрии сейчас, в начале переговоров, полностью соответствует позиции НАТО, так как НАТО не направляет войска, не направляет оружие, не обучает военнослужащих, а стремится усилить оборону своих государств-членов, отметил политик.

"Вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину, мы должны нести мир. Необходимо прекратить огонь, а вместо войны как можно скорее начать мирные переговоры",- заявил венгерский премьер-министр.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на открытии саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что принял решение увеличить поставки оружия и техники в Украину. Он не уточнил о каком виде вооружения идет речь, а отметил, что с его помощью украинская армия будет способна наносить "глубокие удары".

Позже агентство Reuters сообщило, что Франция уже передала Киеву дальнобойные крылатые ракеты SCALP, которые способны поражать цели на расстоянии до 250 км. В свою очередь Киев пообещал Парижу не использовать это оружие для нанесения ударов по "признанной международным сообществом" территории РФ.