Зеленский назвал отличия гарантий безопасности от Будапештского меморандума

По словам главы государства, вскоре должны быть озвучены гарантии безопасности для Киева, однако этот документ не должен стать полной заменой членства. Также он считает, что у Будапештского меморандума не было такой функции.

Сейчас Украина максимально приблизилась к своему членству в НАТО и в будущем это обязательно случится, союзники уже дали свое согласие. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в рамках саммита в Вильнюсе 12 июля.

По его словам, приглашение в Альянс для Киева поступит тогда, когда все члены согласятся с тем, что условия были выполнены. В это время НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы над российской агрессией.

"Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, союзники согласились, что Украина станет членом Альянса, поэтому устранили План действий по членству (ПДЧ). Мы должны убедиться, что когда война закончится, будут созданы надежные договоренности касаемо безопасности Украины, чтобы история не повторилась. Сейчас мы встречаемся как равные, но я жду дня, когда мы встретимся, как партнеры по НАТО", — говорится в сообщении.

Высказался по этому поводу и президент Украины Владимир Зеленский. В первую очередь он отметил, что безопасность в мире сейчас в дефиците и одна из задач саммита исправить это.

Во время переговоров с партнерами, которые будут продолжаться в течении дня, президент Украины хотел бы услышать положительные новости о гарантиях безопасности, но они ни в коем случае не должны заменить членство в Альянсе.

"Сегодня эти гарантии безопасности может подтвердить "Большая семерка", и я думаю, что если это произойдет, мы будем над этим работать, это будет для нас конкретным успехом. Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение — они были бы идеальными", — говорит Владимир Зеленский.

Отдельно на пресс-конференции была озвучена тема Будапештского меморандума. Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что они были какими-то гарантиями безопасности, а новый документ должен значительно отличаться по смыслу.

"Он должен действовать, пока Украина не находится в НАТО. Хотя все мы понимаем, что лучшая гарантия для нас – быть в НАТО. На пути в Альянс мы хотели бы иметь те гарантии, которые сейчас у нас, и иметь их постоянно. Мы хотим иметь документ. Чтобы помощь базировалась не только на наших личных отношениях, а чтобы была выписана очень конкретно", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля Фокус сообщал, о чем Зеленский договорился в Вильнюсе с союзниками. Они выделили Украине новые пакеты военной помощи, которые вскоре начнут поступать на фронт. Также затронули тему будущего членства Украины в НАТО.