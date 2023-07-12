Германия отказалась от создания центра по ремонту танков Leopard в Польше, — СМИ

По данным журналистов, завышенные ценовые требования польской стороны стали основной причиной отказа от создания центра по ремонту бронетехники на их территории.

Германия отклонила предложение о размещении центра по ремонту танков Leopard, переданных Украине, на территории Польши. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

По информации, полученной от источников, утверждается, что завышенные ценовые требования польской стороны стали основной причиной отказа от создания центра по ремонту танков Leopard на их территории. Предполагается, что официальное заявление об этом будет сделано в ближайшее время.

В свете контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины, издание отмечает, что стране срочно требуется возможность проводить ремонт поврежденной западной техники.

Немецкие танкостроители считают, что споры вокруг танкового хаба являются политически мотивированными.

Как позднее сообщило издание Handelsblatt, танки Leopard 2, поврежденные в Украине, будут отремонтированы в Германии и, вероятно, в Литве.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил о разногласиях между Берлином и Варшавой в отношении проекта центра по ремонту танков Leopard. По данным издания, польская сторона являлась причиной затяжки проекта. СМИ сообщали, что государственная компания PGZ требовала более 100 тысяч евро за первичный обзор техники, в то время как в Германии такая услуга оценивалась примерно в 12 тысяч евро.

Напомним, что в апрелел министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что центр обслуживания танков Leopard 2, которые партнеры передали Украине, создадут на базе завода Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA в городе Гливице.

21 марта на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министры обороны договорились о создании в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2.