В НАТО заявили, что КНР бросает вызов безопасности блока: Пекин резко отреагировал, — СМИ

Столтенберг отметил, что Китай бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осудить войну России против Украины и угрожает острову Тайвань. Пекин, в свою очередь, выступил против попыток Альянса расширить влияние в его регионе.

Официальный Пекин резко ответил на обвинения НАТО в том, что Китай бросает вызов интересам и безопасности блока, и выступил против любых попыток военного альянса расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Reuters.

В сформулированном коммюнике, опубликованном во время проведения саммита в Вильнюсе, НАТО заявило, что Китайская Народная Республика (КНР) бросила вызов ее интересам, безопасности и ценностям своими "амбициями и политикой принуждения".

"КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проецирования мощи, сохраняя при этом непрозрачность в отношении своей стратегии, намерений и военного наращивания", — говорится в коммюнике глав государств НАТО.

"Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, а также его конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности Североатлантического союза", говорится в коммюнике.

Представительство Китая в Европе заявило 11 июля, что содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и преднамеренно дискредитирует Китай.

"Мы решительно выступаем против и отвергаем это", — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам на саммите, что, хотя Китай не является "противником" НАТО, он все больше бросает вызов международному порядку, основанному на правилах, своим "принудительным поведением".

"Китай все больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осудить войну России против Украины, угрожая Тайваню и проводя существенное наращивание военной мощи", — сказал он.

Ранее, 10 июля Фокус сообщал, что Китай создает улучшенные корабли на воздушной подушке. Новые десантные корабли LCAC могут сыграть не последнюю роль в потенциальном вторжении Китая на Тайвань. Они оснащены радаром управления огнем, который позволят обнаруживать и отслеживать вражеские корабли и самолеты, и координировать удары по ним.

Напомним, Китай совершил прорыв в разработке беспилотных кораблей и уже принимает их на вооружение. Они более быстрые и маневренные традиционных военных судов, поэтому могут их сопровождать или же самостоятельно выполнять задачи в любое время суток.